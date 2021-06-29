خبير أرصاد يتوقع بدء كتلة هوائية حارة.. وهذه المناطق تلامس الـ50 مئوية (فيديو)

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توقع المختص في الأرصاد الجوية، عقيل العقيل، بداية كتلة هوائية حارة، اليوم الثلاثاء، وتؤثر على القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة بإلإضافة إلى المناطق الشرقية ومنطقة الرياض الجنوبية منها وبعض أجزاء المدينة المنورة.

وأوضح عقيل العقيل، أن أمس تم تسجيل درجة حرارة في حفر الباطن وصلت إلى 49 درجة مئوية وهي أجواء شديدة الحرارة؛ حيث دعا لأخذ الحيطة والحذر والاحتياطات اللازمة خلال تلك الأجواء الحارة.

وتضمنت توقعات خبير الأرصاد، استمرار طقس حار إلى شديد الحرارة على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، فيما متوقع أن تلامس درجة الحرارة 50 درجة مئوية على القطاع الشرقي والشمال الشرقي وبعض الأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، بإلإضافة إلى شرق منطقة الرياض والأماكن الجنوبية منها، وكذلك الحال على منطقة المدينة المنورة؛ حيث من المتوقع أن تصل منطقة المدينة المنورة إلى 47 درجة مئوية.