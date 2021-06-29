«المسند» يحذر من التعرض لأشعة الشمس خلال هذه الساعات من اليوم (فيديو)

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حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة (تسميات)، من خطورة التعرض لأشعة الشمس بسبب خطورة الأشعة فوق البنفسجية على الصحة.

وأوضح المسند، أن الخطورة في التعرض لأشعة الشمس تكمن في التوقيت من العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً في فصل الصيف.

وأضاف أن هذه الأشعة قصيرة الموجات وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون طبقة الأوزون تمنع هذه الأشعة أن تنفذ للأرض إلا بنسبة قليلة خاصة النوع المسمى بـ uva .

وأشار إلى أن هناك أنواع خطرة من الأشعة تسمى uvc , uvb ولكنها تمنع في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 35 كيلومتر في طبقة الأوزون.

وأوضح المسند أن تعرض الإنسان لأشعة الشمس من العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً فيها إشكالية كبيرة، وأيضاً تؤثر على النبات والحيوان، مشيراً إلى أن الأشعة الفوق بنفسجية مثل الملح يحتاج منها الإنسان القليل.