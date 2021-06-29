الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل الوظائف الهندسية والإدارية والقانونية

أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل الوظائف الهندسية والإدارية والقانونية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات على مختلف الوظائف الهندسية والإدارية والقانونية المطروحة في تاريخ 6 يونيو 2021، عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والمتضمنة (43) وظيفة.

ودعت الأمانة المرشحين والمرشحات المعلنة أسماؤهم الحضور لمقر أمانة منطقة الرياض لإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة أصل وصورة الهوية الوطنية، و أصل وصورة وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وتقديم معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، إضافة إلى السيرة الذاتية مدونًا فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني.

وأشارت الأمانة إلى أن على من لم يحضر أو تحضر لتسليم الوثائق وحضور المقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد خلال الرسائل النصية سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف، كما أكدت أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد عن طلب المتقدم أو المتقدمة، مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

للإطلاع على الأسماء اضغطهنا

مواد ذات صلة

بدءاً من اليوم.. «أمانة الرياض» تستقبل طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ

بدءاً من اليوم.. «أمانة الرياض» تستقبل طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ

«أمانة الرياض» تحدد فترة استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي

«أمانة الرياض» تحدد فترة استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي

«بلدي الرياض« و«الأمانة» يستجيبان لمقترح مواطن .. تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان الأمانة المعهودة

«بلدي الرياض« و«الأمانة» يستجيبان لمقترح مواطن .. تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان الأمانة المعهودة

«أمانة الرياض» توضح حقيقة إزالة سوق «الجوهرة» النسائي

«أمانة الرياض» توضح حقيقة إزالة سوق «الجوهرة» النسائي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>