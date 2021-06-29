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تنبيه من سفارة المملكة بالقاهرة بشأن تحديث اشتراطات الدخول لمصر

تنبيه من سفارة المملكة بالقاهرة بشأن تحديث اشتراطات الدخول لمصر
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تواصل – فريق التحرير:

نوهت سفارة المملكة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن تحديث الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول مصر، سواء الجوية أو البرية أو البحرية.

وكشفت أنه سيُسمح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

واشترطت مصر على القادم إليها أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك. سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون).

وأوضحت أنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (QR Code).

ونبهت بأن حاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة يخضعون لإجراءات احترازية إضافية؛ تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOUV).

كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس كورونا، وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

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