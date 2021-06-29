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المملكة الأولى عربياً ضمن قائمة أفضل الدول في العودة للحياة الطبيعية بحقبة «كورونا»

المملكة الأولى عربياً ضمن قائمة أفضل الدول في العودة للحياة الطبيعية بحقبة «كورونا»
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تواصل – وكالات :

نشرت صحيفة “بلومبيرغ”، قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة وإعادة فتح اقتصاداتها، بعد حقبة تفشي فيروس كورونا، وفق معايير محددة، حيث تضمنت هذه القائمة تواجد دولتين عربيتين.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أنه من الأمور المركزية في هذا الأمر هو انفتاح الاقتصاد على العالم، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

وأضافت الصحيفة إلى ذلك مقياسين جديدين، هما سهولة التنقل داخل وخارج البلاد، ومقدار السفر الجوي الذي تعافى، إلى جانب 10 مقاييس أخرى، تتبع نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات، وحرية الحركة إلى النمو الاقتصادي.

وتصدرت الولايات المتحدة هذه القائمة، في حين أن المملكة جاءت الأولى عربيا، والـ15 عالميا.

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