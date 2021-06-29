«المسند» يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق اليوم

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توقع خبير الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد بعض أنحاء المملكة، اليوم الثلاثاء، حالة مطرية جنوبية غربية فوق مرتفعات السروات، وتشمل أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.
وأشار المسند إلى احتمالية مواصلة رياح البوارح سكونها اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن هذا السكون قد يستمر لبضعة أيام مقبلة.
وأوضح أن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم، كانت في أبها 17.5 درجة مئوية، كأقل درجة حرارة مسجلة بالمملكة، وكانت أعلاها 34.7 درجة مئوية في المدينة المنورة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية).