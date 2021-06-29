هل يمكن للمتقدم للحج إلغاء الحجز بعد دفع قيمة الباقة؟.. الحج والعمرة توضح (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه بإمكان المتقدم للحج إلغاء حجزه بعد دفع قيمة الباقة المختارة.

وأوضحت الوزارة بحسب قناة العربية، أنه يمكن إلغاء الحجز بعد الدفع وفقاً للخطوات التالية:

– إلغاء تصريح الحج من منصة “أبشر” أولاً.

– إلغاء الحجز.

– التقدم بطلب لاسترداد المبلغ من البوابة الالكترونية.

وكان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، أعلن أن المرحلة الأولى من التسجيل انتهت واستقبلت الوزارة 858 ألف طلب حج، لافتًا إلى أن الآن الرسائل تبعث للمقبولين بأداء مناسك حج هذا العام، والرسائل تأتي تباعًا خلال هذه الأيام.