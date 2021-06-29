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«الصحة» توضح أبرز أعراض مرض الجنف وطريقة علاجه

«الصحة» توضح أبرز أعراض مرض الجنف وطريقة علاجه
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة: إن مرض الجنف، هو عبارة عن انحراف أو ميلان في العمود الفقري، ويعتمد علاجه على العمر وشدة الانحناء.

وأوضحت أن علاجه يتم عن طريق عملية جراحية أو من خلال علاج طبيعي مخصص للحالات البسيطة، مؤكدة على أنه يمكن تخفيف الألم للبالغين عن طريق استخدام مسكنات الألم، أو حقن العمود الفقري.

وأضافت أن التأخر في علاجه قد يزيد من انحناء العمود الفقري، فيما يحمي اكتشافه المبكر من المضاعفات، موضحة أنه يمكن علاجه لدى الأطفال بوضع قالب جبس أو دعامة بلاستيكية.

وأشارت إلى أن أبرز علامات الإصابة به عند الأطفال، وجود بروز في أحد ألوحة الكتف، أو انحناء وميلان في العمود الفقري، أو بروز في الأضلاع من جانب واحد.

وأكدت أن من العلامات أيضاً أن تكون الملابس غير متناسبة بشكل جيد عند اللبس، أو يكون أحد الوركين أو الكتفين أعلى من الآخر.

 

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