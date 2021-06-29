الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عُثر بحوزتهم على حشيش وسلاح أبيض.. ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بأبها (فيديو)

عُثر بحوزتهم على حشيش وسلاح أبيض.. ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بأبها (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة عسير، من ضبط عدد من المخالفات الموجبة للتوقيف، وذلك أثناء عمليات المسح الميداني.

وأظهر فيديو بثه حساب “سناب الداخلية”، دوريات الأمن في مدينة أبها وقد تمكنت من ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي مجهول المصدر، وقطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر، و18 قرص خاضع للرقابة الطبية، وسلاح أبيض.

وأوضحت الداخلية أنه بعد الاشتباه بإحدى المركبات تم استيقافها وتبيّن بأن المركبة لا تعود ملكيتها لقائدها، وكذلك وجود تعميم بالقبض عليه.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم جميعاً.

مواد ذات صلة

شرطة جازان: القبض على مواطن امتهن تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها

شرطة جازان: القبض على مواطن امتهن تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها

تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير وجازان حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير وجازان حتى الـ8 مساءً

إمارة عسير تعلق على حريق منتزه الجرّة: لا خطورة والمكافحة مستمرة

إمارة عسير تعلق على حريق منتزه الجرّة: لا خطورة والمكافحة مستمرة

مختص في الأرصاد يتوقع خريطة الأمطار خلال شهر أغسطس على هذه المناطق (فيديو)

مختص في الأرصاد يتوقع خريطة الأمطار خلال شهر أغسطس على هذه المناطق (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>