توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

كتلة هوائية شديدة الحرارة

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ كتلة هوائية شديدة الحرارة على بعض المناطق، وقد تكون الأشد حراً منذ بداية الصيف وحتى الآن.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن هذه الكتلة الهوائية تبدأ من اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تقترب درجة الحرارة فيها من 50 درجة على أجزاء من المنطقة الشرقية وشمالها وشرق الحدود الشمالية، في حين تتراوح بين 45 و48 درجة في كل من الرياض والقصيم والمدينة المنورة.

كما توقع عبدالعزيز الحصيني استمرار هذه الكتلة الهوائية الحارة لمدة 5 أيام، موضحاً أن هذه الموجات الحارة ليست مستغربة في مثل هذا الوقت من العام، خاصة وأننا نعيش في فترة “حر الانصراف”.