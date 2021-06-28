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«الجوازات»: إصدار 200 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة والإقامة.. وتوجه نصيحة مهمة

«الجوازات»: إصدار 200 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة والإقامة.. وتوجه نصيحة مهمة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه تم إصدار أكثر من 200 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة والإقامة وتدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفي.

وكان مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمن العام العميد سامي الشويخ أن غالبية الحملات الأمنية الإيجابية ضد العمالة المخالفة سببها الأول تعاون المواطن والمقيم.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، أن المواطن هو رجل الأمن الأول في حماية الوطن.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق كل المخالفين لنظام العمل والإقامة.

ولفت إلى أن هناك العديد من المقيمين يهمهم تطبيق النظام لما له من أثر ايجابى على الأوضاع الأمنية والاقتصادية للمملكة.

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