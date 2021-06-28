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«التجارة» تشهِّر بمنشأة باعت «حليب» منتهي الصلاحية بمكة

«التجارة» تشهِّر بمنشأة باعت «حليب» منتهي الصلاحية بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة التجزئة للمواد الغذائية بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية (15 عبوة حليب مكثف).

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وتؤكد وزارة “التجارة” حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق ​بلاغ تجاري (هنا الرابط) أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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