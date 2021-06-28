العظمى 50 مئوية.. «الحصيني» يتوقع موجة أشد حراً حتى الآن على بعض المناطق

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توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ كتلة هوائية شديدة الحرارة على بعض المناطق، وقد تكون الأشد حراً منذ بداية الصيف وحتى الآن.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن هذه الكتلة الهوائية تبدأ من يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تقترب درجة الحرارة فيها من 50 درجة على أجزاء من المنطقة الشرقية وشمالها وشرق الحدود الشمالية، في حين تتراوح بين 45 و48 درجة في كل من الرياض والقصيم والمدينة المنورة.

كما توقع عبدالعزيز الحصيني استمرار هذه الكتلة الهوائية الحارة لمدة 5 أيام، موضحاً أن هذه الموجات الحارة ليست مستغربة في مثل هذا الوقت من العام، خاصة وأننا نعيش في فترة “حر الانصراف”.