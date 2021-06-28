الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة»: اللقاح يقي من مضاعفات «كورونا» بنسبة تتجاوز الـ90%

«الصحة»: اللقاح يقي من مضاعفات «كورونا» بنسبة تتجاوز الـ90%
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” للوقاية من المضاعفات.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من ٩٠٪ بإذن الله من خلال أخذ لقاح كورونا، لا تدع المجال متاحًا لتجربة الأعراض“.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1318 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1290) حالة.

كما تم تسجيل (14) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (484539 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (465546) حالة.

 

مواد ذات صلة

جهود ملموسة من «الصحة» لتوصيل لقاحات كورونا لكبار السن في محل سكنهم بـ«جازان» (فيديو)

جهود ملموسة من «الصحة» لتوصيل لقاحات كورونا لكبار السن في محل سكنهم بـ«جازان» (فيديو)

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1318 إصابة و14 وفاة و1290 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1318 إصابة و14 وفاة و1290 حالة تعافي

بالفيديو.. 7 خطوات للحصول على رعاية طبية متكاملة عن بُعد

بالفيديو.. 7 خطوات للحصول على رعاية طبية متكاملة عن بُعد

توضيح مهم من «الصحة» بشأن اللقاحات الضرورية للحجاج والمدة الزمنية بينها

توضيح مهم من «الصحة» بشأن اللقاحات الضرورية للحجاج والمدة الزمنية بينها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>