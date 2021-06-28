«الصحة»: اللقاح يقي من مضاعفات «كورونا» بنسبة تتجاوز الـ90%

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” للوقاية من المضاعفات.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من ٩٠٪ بإذن الله من خلال أخذ لقاح كورونا، لا تدع المجال متاحًا لتجربة الأعراض“.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1318 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1290) حالة.

كما تم تسجيل (14) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (484539 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (465546) حالة.