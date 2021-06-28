بديع صنع الرحمن.. الضباب يعانق الجبال والحدائق في النماص (فيديو)

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غطت سُحب الضباب الكثيف محافظة النماص، اليوم الاثنين، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات، في مشهد بديع يسر الناظرين ويعكس بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

يذكر ان النماص محافظة تقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية على سلسلة جبال الحجاز ، تمتاز بالطبيعة وبكثافة الغطاء النباتي، واعتدال المناخ صيفًا.

ويوجد في المدينة العديد من الخدمات الحكومية. وتقع النماص على الخط الإقليمي “طريق الحجاز” (الطائف -أبها) وتبعد عن مدينة الطائف جنوباً ٢٥٠ كم وعن مدينة أبها ١٠٠ كم شمالًا.