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«الإخبارية» تكشف عن سيطرة العمالة السائبة على مبنى صحي بـ«الرياض» (فيديو)

«الإخبارية» تكشف عن سيطرة العمالة السائبة على مبنى صحي بـ«الرياض» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير لقناة “الإخبارية” عن سيطرة عمالة سائبة على مبنى صحي في جنوب العاصمة الرياض.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسليم المبنى للجهات المعنية بوزارة الصحة منذ 4 أعوام، ولكن لم تستلمه الوزارة منذ حينها مما جعله تحت سيطرة العمال.

وأوضحت أن المبنى الصحي، ممتلئ بالخضار والأجهزة الكهربائية والعديد من الأشياء، ما يشكل مفاجأة، كون هذه الأشياء لا تمت بأي صلة لأنشطة المبنى الصحي، مشيرة إلى أن أبناء الحي يعانوا من نقص الإمدادات الصحية بسبب سيطرة العمال على ذلك المبنى.

وتساءل تقرير “الإخبارية” : «من الذي يتحمل تكلفة الكهرباء والماء في المبنى التابع لوزارة الصحة؟»، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات المعنية لوزارة الصحة ولكنها لم تتلق أي إجابات بخصوص المبنى.

وقال أحد سكان الحي، إنهم يقطعون مسافات كبيرة للحصول على الخدمات الصحية، بالرغم من قرب المبنى الصحي، ولكنه تحت سيطرة العمالة المخالفة التي تضيع عليهم الخدمات الصحية المجانية التي من المفترض أن تقدم لهم.

 

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