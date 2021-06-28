«الاتصالات السعودية» تعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الإتصالات السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المفضلة:

– إدارة.

– المالية.

– اقتصاد.

– تسويق.

– المحاسبة.

– الهندسة.

– المبيعات.

– علاقات عامة.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– نظم معلومات.

الوظــائف:

(B2B Financial Performance Section Manager)

2- أخصائي تجربة العملاء.

(Customer Experience Specialist)

3- مدير المبيعات.

(Sales Manager)

4- مشرف إدارة المنتجات (وظيفتان).

(Product Management Supervisor)

5- مهندس تصميم البنية التحتية (وظيفتان).

(Infrastructure Design Engineer)

6- اخصائي تسويق.

(Marketing Specialist)

7- أخصائي أول للتدقيق الداخلي (3 وظائف).

(Senior Internal Audit Specialist)

8- خبير التدقيق الداخلي.

(Internal Audit Expert)

التقديم:

وأشارت شركة الإتصالات السعودية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).