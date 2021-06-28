«الاتصالات السعودية» تعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الإتصالات السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المفضلة:
– إدارة.
– المالية.
– اقتصاد.
– تسويق.
– المحاسبة.
– الهندسة.
– المبيعات.
– علاقات عامة.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– نظم معلومات.
الوظــائف:
(B2B Financial Performance Section Manager)
2- أخصائي تجربة العملاء.
(Customer Experience Specialist)
3- مدير المبيعات.
(Sales Manager)
4- مشرف إدارة المنتجات (وظيفتان).
(Product Management Supervisor)
5- مهندس تصميم البنية التحتية (وظيفتان).
(Infrastructure Design Engineer)
6- اخصائي تسويق.
(Marketing Specialist)
7- أخصائي أول للتدقيق الداخلي (3 وظائف).
(Senior Internal Audit Specialist)
8- خبير التدقيق الداخلي.
(Internal Audit Expert)
التقديم:
وأشارت شركة الإتصالات السعودية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).