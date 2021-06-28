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بتداولات بلغت 12 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

بتداولات بلغت 12 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 9.64 نقاط ليقفل عند مستوى 10957.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 373 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 501 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والوطنية للتعليم، وشاكر، واتحاد الخليج الأهلية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وأنعام القابضة، وجبسكو، والأبحاث والإعلام، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.20%.

فيما كانت أسهم شركات شاكر، ودار الأركان، وسيرا، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات شاكر، وأنابيب السعودية، وتبوك الزراعية، وعذيب للاتصالات، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 127.70 نقطة ليقفل عند مستوى 22915.82 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

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