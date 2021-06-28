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«الزكاة والضريبة» توضح متطلبات مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية (فيديو)

«الزكاة والضريبة» توضح متطلبات مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن المتطلبات التي يجب الالتزام بها في كل مرحلة من مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية “فاتورة”.

وذكرت الهيئة أن المرحلة الأولى والتي ستبدأ 4 ديسمبر، ستتطلب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية بأي صيغة إلكترونية، حيث تحتوي الفاتورة الإلكترونية على بعض الحقول الإضافية.

وأضافت أن المرحلة الثانية ” مرحلة الربط والتكامل ” والتي سيتم تنفيذها على مراحل ابتداءاً من يناير 2032، حيث تتطلب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية بصيغة إلكترونية محددة.

مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تحتوي الفاتورة الإلكترونية على المزيد من الحقول الإضافية مثل ختم التشفير وغيرها.

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