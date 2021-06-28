«أمانة مكة» تسمح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال العيد

تواصل – واس:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام المواطنين والمقيمين.

وهيأت الأمانة المسالخ ونقاط الذبح القائمة، ورفع مستوى كفاءتها وطاقتها التشغيلية، والسماح بالذبح خلال أيام (10- 11- 12- 13) من شهر ذي الحجة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية للتحقق من حسن الأداء وتطبيق الاشتراطات الصحية مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة حددت عدد من الاشتراطات الصحية التي يجب أن تلتزم بها المسالخ ، منها توفر رخصة للمطبخ سارية المفعول ، وطبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات، تحقيق الإشتراطات الصحية في المكان .