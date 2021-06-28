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«الغذاء والدواء» تحذر من الاستخدام الخاطئ للأدوية «الخاضعة للرقابة»

«الغذاء والدواء» تحذر من الاستخدام الخاطئ للأدوية «الخاضعة للرقابة»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من إساءة استخدام الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة ومخالفة تعليمات الطبيب أو استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية معتمدة، فمن المحتمل أن يؤدي الاستخدام الخاطئ إلى الإدمان أو الوفاة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي علي موقع «تويتر»، إن الاستخدام المنتظم دون إشراف طبي للأدوية المقيدة يؤدي إلى اعتياد الجسم عليها، مما يستدعي زيادة الجرعة للحصول على التأثير نفسه والذي قد يؤدي إلى الوفاة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأدوية التي تباع بطرق غير نظامية تختلف في قوتها وتأثيرها علي حسب تفاوتها وغالبًا ما تخلط مع مواد مهلوسة ومجهولة بنسب مختلفة.

كما أوضحت أن خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول ممكن أن يؤدي إلي تسمم الكحول وتثبيط في الجهاز التنفسي والوفاة مشيرة إلى أن المستخدمون الذين يعانون من أمراض مثل نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض الكبد والسكري وأمراض القلب في خطر أكبر عند التعرض لجرعة زائدة.

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