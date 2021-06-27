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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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للمرحلتين المتوسطة والثانوية.. بدء التسجيل الإلكتروني بـ«معهد المسجد النبوي»

للمرحلتين المتوسطة والثانوية.. بدء التسجيل الإلكتروني بـ«معهد المسجد النبوي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل الإلكتروني في ⁧معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضحت الوكالة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل الإلكتروني بدأ أيضا بالنسبة للمرحلة الثانوية، لافتة إلى أن التسجيل متاح الآن.

ودعت وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي من (اضغط هنا).

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