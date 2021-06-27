لحماية خصوصيتك.. «الحمادي» يوجه نصيحة مهمة حال استخدام «حواسب» الآخرين

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أحياناً قد يضطر البعض لاستخدام أجهزة حواسب آلية خاصة بالآخرين لإنجاز بعض المهام، الأمر الذي يتطلب حذف البيانات والملفات الشخصية بعد إنجاز المهام المطلوبة.

وفي هذا السياق، نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بحذف البيانات والملفات في حال استخدام أجهزة الغير.

وقال الحمادي عبر حسابه في “تويتر”: “مهم، إذا استخدمت جهاز ليس جهازك لتصفح الإنترنت ونحوه؛ فتأكد من حذف جميع بيانات تصفحك مباشرة بعد الانتهاء حتى لا تُخترق خصوصيتك!”.

وأضاف الحمادي “طريقة ذلك فقط اضغط على هذه الأزرار أثناء عملك على المتصفح: Ctrl+Shift+Delete ، وستظهر لك نافذة إزالة بيانات تصفحك مباشرة”.