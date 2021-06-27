معاناة شاعر عراقي.. حاصل على 5 شهادات عليا من جامعات عربية ويعمل «حمالاً» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطعاً مصوراً يكشف مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين العراقيين.

ويظهر في المقطع مثقف عراقي يدعى “هيثم الصبيحاوي“ يروي معاناته بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، رغم حصوله على 5 شهادات عليا من جامعات عربية.

وقال” الصبيحاوي” إنه رغم الشهادات العليا التي نالها بعد تعب ومشقة إلا أنه يعمل “حمالاً ” ومن بين هذه الشهادات الهندسة العسكرية من تونس وشهادة حقوق من جامعة الملكة عليا ومن العشر الأوائل الذين حصلوا على الدورة 67 كومندوز في ليبيا، وغيرها من الشهادات.