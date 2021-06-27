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إيران تغلق محطة «بوشهر» النووية لعدم سداد الديون المستحقة لروسيا

إيران تغلق محطة «بوشهر» النووية لعدم سداد الديون المستحقة لروسيا
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق محطة بوشهر النووية، لعدم سداد الديون المستحقة لدولة روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية “العربية”.

يذكر أن السلطات الروسية، كانت قد بدأت في عام 2017، بتصنيع المعدات اللازمة لبناء المرحلة الـ2 من مفاعل”بوشهر” الإيراني.

وفي وقت سابقـ تم إرجاء المحادثات النووية بين إيران والقوى الست، من أجل التشاور، حسبما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إنريكي مورا.

ولم يذكر إنريكي مورا في حديثه للصحفيين أي إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات أحرزت تقدما، وأضاف أن المشاركين ستكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.

وأضاف أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية.

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