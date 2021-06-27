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تنبيه مهم من «الحج والعمرة» لمن صدرت لهم تصاريح مناسك حج هذا العام

تنبيه مهم من «الحج والعمرة» لمن صدرت لهم تصاريح مناسك حج هذا العام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة مساء اليوم الأحد،ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.

 وأكدت الوزارة زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

 وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021. حيث حددت الوزارة سابقاً مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

 إضافة إلى إتاحة التسجيل للمقيمين من داخل الدولة والمواطنين الذين لم يسبق لهم الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل بدون محرم مع عصبة من النساء.

 ووفقاً لنتائج أعداد الحجاج المسجلين عبر المسار الإلكتروني ذكرت الوزارة بأن عدد الحجاج المسجلين بلغ 558,270، لتصل نسبة الذكور منهم %59 و %41 من الإناث.

 

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