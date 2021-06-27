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هل يمكن الاعتماد على الساعات الذكيه لقياس الضغط؟ استشاري يجيب

هل يمكن الاعتماد على الساعات الذكيه لقياس الضغط؟ استشاري يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من خطورة الاعتماد على الساعات الذكية لقياس الضغط.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، إن الساعات الذكيه “غير دقيقة” لقياس الضغط الشرياني أو نبضات القلب.

وأضاف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هذه الساعات لا يعتمد عليها للتشخيص أو معايرة جرعة الدواء زيادةً أو نقصاً.

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