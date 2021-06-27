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الهيئة الملكية لمكة تطلق شركة «كِدانة» لتطوير المشاعر المقدسة.. هذه مهامها (فيديو)

الهيئة الملكية لمكة تطلق شركة «كِدانة» لتطوير المشاعر المقدسة.. هذه مهامها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن إطلاق شركة “كِدانة” لتطوير المشاعر المقدسة.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ حاتم مؤمنة أن من مهام شركة كدانة للتنمية والتطوير إدارة الأصول، فهي جهة داعمة للجهات العاملة في رحلة الحج بشكل عام، وجميع الجهات المعنية بإدارة منظومة الحج نحن ندعمهم بكل ما يحتاجون لتسهيل عملهم خلال فترة الموسم، والتي تنعكس على الحاج بشكل عام.

وأضاف أن دورنا هذه السنة كأول سنة نستلم الأول والمهام في تشغيلها سواء أكانت منشأة الجمرات منظومة المخيمات، والأراضي في عرفات ومزدلفة والتخطيط لها مع الجهات العاملة وتقديمها للجهات المسؤولة عنها للتعامل فيها.

يذكر أن “كدانة” هي شركة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها ومقرها الرئيسي مشعر منى.

ويشار إلى أن اسم شركة كدانة مستوحى من اسم “بئر كدانة” إحدى خمس عشرة بئرًا في مشعر منى كان الحجاج يستقون منها ويتزودون من مائها.

 

 

 

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