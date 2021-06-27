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تعرف على أسباب «انتفاخ العينين» بعد الاستيقاظ من النوم وطرق التخلص منه

تعرف على أسباب «انتفاخ العينين» بعد الاستيقاظ من النوم وطرق التخلص منه
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تواصل – وكالات:
يعاني بعض الأشخاص من انتفاخ وتورم العينين أو إحداهما بعد الاستيقاظ من النوم، وهو ما قد يحدث نتيجة عدة أسباب مختلفة.

وكشف الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون، كيفية التخلص انتفاخ العينين بعد الاستيقاظ من النوم.

ويشير الأخصائي، إلى وجود قطرات لترطيب العينين تساعد فعلًا في علاج ما يسمى بمتلازمة العين الجافة، ويمكن استخدامها 3-4 مرات في اليوم.

ويضيف، وهناك وصفة شعبية، تتضمن وضع شرائح الخيار على الأماكن المنتفخة من العين، كما توجد كريمات تستخدم بنجاح في التخلص من انتفاخ العينين.

ويوضح الأخصائي، إلى أن السبب قد يكون مشكلات في القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى، وفقًا لموقع “Russia Today”.

وقد يحصل الانتفاخ نتيجة إفراط الشخص في تناول أطعمة ومشروبات معينة في اليوم الماضي، أو بسبب العدسات اللاصقة، أو الإفراط في استهلاك الملح، أو قد يكون بسبب الحساسية أو مشكلات في الجيوب الأنفية أو الزكام.

والسبب الآخر غير المتوقع- جفاف الجسم، فالناس الذين يعيشون في المناطق ذات المناخ الجاف، عليهم شرب الكثير من الماء.

ويقول: “إذا كان الانتفاخ يتكرر، فيجب التخلي عن استخدام الملح”.

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