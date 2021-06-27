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هل مازالت وثيقة التعريف بالمعاش معتمدة ومقبولة؟ «التقاعد» توضح

هل مازالت وثيقة التعريف بالمعاش معتمدة ومقبولة؟ «التقاعد» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المؤسسة العامة للتقاعد مع العيد من التساؤلات والاستفسارات بعد عملية الدمج في المؤسسة العامة للتأمينات.

وكان من أبرز تلك التساؤلات: ” هل مازالت وثيقة التعريف بالمعاش معتمدة ومقبولة؟ “.

وثيقة التعريف بالمعاش

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن كافة التعاريف الصادرة من المؤسسة معتمدة ومقبولة.
ورداً على سؤال: “هل مازالت بطاقة التقاعد المطبوعة والإلكترونية الصادرة عن المؤسسة معتمدة ومقبولة؟”، أوضحت المؤسسة أن البطاقة التقاعدية بنوعيها معتمدة ومقبولة ونحث على الاستفادة منها عبر برنامج تقدير.

قرار الدمج في التأمينات

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021م، على دمج مؤسسة التقاعد مع التأمينات الاجتماعية.
ويستهدف هذا القرار تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية لموارد الدولة.

 

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