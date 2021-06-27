الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دراسة: تناول الشوكولاتة عند الاستيقاظ يساعد على حرق الدهون

دراسة: تناول الشوكولاتة عند الاستيقاظ يساعد على حرق الدهون
0

تواصل – وكالات

كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة خفيفة سكرية من الشوكولاتة على الإفطار يمكن أن يكون له في الواقع فوائد غير متوقعة من خلال مساعدة الجسم على حرق الدهون.

وأعطى الباحثون في بوسطن، ماساتشوستس 100 غرام من شوكولاتة الحليب لـ 19 امرأة بعد انقطاع الطمث في غضون ساعة واحدة بعد الاستيقاظ وساعة واحدة قبل وقت النوم، وهذا يعادل تقريبًا قطعتين قياسيتين من ألواح مارس (58 غراماً)، على الرغم من أن الباحثين استخدموا شوكولاتة الحليب القياسية التي تحتوي على 18.1 غراماً من الكاكاو.

وبشكل مثير للدهشة، اكتشف الفريق أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح أو في الليل لم يؤد إلى زيادة الوزن، على الأرجح لأنه كان بمثابة مثبط للشهية. وفي الواقع، تبين أن تناول شوكولاتة الحليب خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم. وربما كان هذا بسبب المواد الكيميائية المفيدة التي تسمى الفلافانول الموجودة بشكل طبيعي في الكاكاو والتي تزيد من أكسدة الدهون.

ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على النساء بعد انقطاع الطمث، لذلك ينبغي إجراء مزيد من الدراسات على الرجال والنساء الأصغر سنا لتأكيد هذه النتائج، كما يقول الباحثون. ويقول خبراء آخرون إنه للأسف بالنسبة لمحبي الشوكولاتة، فإن محتواها العالي من الدهون والسكر يعني أنه يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

مواد ذات صلة

يستخرج من بذور اللفت.. فوائد صحية مذهلة لزيت «الكانولا»

يستخرج من بذور اللفت.. فوائد صحية مذهلة لزيت «الكانولا»

في ظل التعليم عن بعد.. خبير تربوي يوضح كيفية مواجهة شعور الطلاب بالملل

في ظل التعليم عن بعد.. خبير تربوي يوضح كيفية مواجهة شعور الطلاب بالملل

احذر.. الإفراط في تناول هذا الفيتامين قد يُعرض حياتك للخطر

احذر.. الإفراط في تناول هذا الفيتامين قد يُعرض حياتك للخطر

دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن علاقة «كورونا» بفصيلة الدم

دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن علاقة «كورونا» بفصيلة الدم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة