الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه نجران

«التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه نجران
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن العميد الركن تركي المالكي، تمكن قوات التحالف من تدمير طائرة مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه منطقة نجران. 

وأكد أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العدائية تجاه المملكة، مشيراًإلى أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكانت قناة “الإخبارية” نشرت إحصائية بأعداد الانتهاكات لميلشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة الماضية. 

وأوضحت أن إجمالي انتهاكات ميلشيا الحوثي، فيما يتعلق بالصواريخ البالستية بلغت 372 صاروخاً. 

وأضافت أن إجمالي الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها المليشيا نحو المملكة بلغت، 659 طائرة، وقامت بإرسال 75 زورق مفخخ. 

وأكدت أن إجمالي انتهاكات الحوثي فيما يتعلق بالألغام البحرية بلغت 205 لغم بحري، و96292 مقذوف. 

 فيما بلغت انتهاكات ميلشيا الحوثي بشأن وقف إطلاق النار بالحديدة 30527.

 

مواد ذات صلة

«التحالف»: تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

«التحالف»: تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

ضبط مواطن بحوزته 7160 قرص «أمفيتامين» مخدر وسلاح ناري بنجران

ضبط مواطن بحوزته 7160 قرص «أمفيتامين» مخدر وسلاح ناري بنجران

«قوات التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

«قوات التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط»

شاهد.. لحظة استهداف «قوات التحالف» لطائرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي (فيديو)

شاهد.. لحظة استهداف «قوات التحالف» لطائرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>