وزير الداخلية: تعاملنا مع ظاهرة الإتجار بالمخدرات بكل حزم.. وضربنا بيد من حديد من بضر بأمن المملكة

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن المملكة تحارب الإتجار بالمخدرات بإجراءات أمنية حازمة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن المملكة تطور من أدواتها باستمرار لردع العصابات الإجراميّة التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها، مضيفا: ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحدّ من مخاطرها.

وأكد وزير الداخلية أن المملكة تعاملت مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعياً وقضائياً وأمنياً، وضربت بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن.

وأشار إلى أنه تحقّقت -بفضل الله- إنجازات أمنيّة في هذا السياق، ولم تكن لتتحقّق لولا دعم قيادتنا -حفظهم الله- ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. حمى الله وطننا وشعبه والمقيمين فيه من كل مكروه.