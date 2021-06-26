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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بالرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات علم البيانات / الذكاء الاصطناعي / تعلم الآلة / هندسة الحاسب.

– مهارات البرمجة والمعرفة بإحدى لغات البرمجة التالية:(C # / C / C ++ / جافا).

– المعرفة بإحدى لغات البرمجة النصية التالية: (Python / JavaScript / MATLAB).

– معرفة تقنية الويب HTML5.

– مهارات التواصل.

التقديم على الوظائف:

وأوضح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:

(اضغط هنــا).

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