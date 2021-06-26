مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بالرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات علم البيانات / الذكاء الاصطناعي / تعلم الآلة / هندسة الحاسب.

– مهارات البرمجة والمعرفة بإحدى لغات البرمجة التالية:(C # / C / C ++ / جافا).

– المعرفة بإحدى لغات البرمجة النصية التالية: (Python / JavaScript / MATLAB).

– معرفة تقنية الويب HTML5.

– مهارات التواصل.

التقديم على الوظائف:

وأوضح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:

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