وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين.

– مساعد تمريض/ عام.

– أخصائي أمراض الروماتيزم أطفال.

– أخصائي الجراحة التجميلية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.