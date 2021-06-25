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متحدث «الصحة» يوضح أعراض الإصابة بـ«كورونا» لدى الأطفال وطريقة التعامل (فيديو)

متحدث «الصحة» يوضح أعراض الإصابة بـ«كورونا» لدى الأطفال وطريقة التعامل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أهم الأعراض التي تظهر على الطفل عند إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن أعراض العدوى لدى الأطفال تتمثل في ارتفاع درجة حرارته، والتهابات في الجهاز التنفسي، أو أعراض في الجهاز الهضمي مثل إسهال وقيء وآلام في المعدة.

وقال العبد العالي: “وجود هذه الأعراض يجعل من الهام على أهالي الطفل أخذه للعيادة والمستشفى، وعند التأكد من إصابته سيتم عزله”.

وشدّد على ضرورة أخذ كافة المحيطين بالطفل ومن يقدم له الرعاية، الاحتياطات الوقائية والاحترازية بشكل سليم، مؤكدًا أن فترة العزل والطرق الاحترازية تشبه وتطابق الفترة والطرق المستخدمة للكبار.

 

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