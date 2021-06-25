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توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
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تواصل – فرق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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