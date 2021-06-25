بخطوات سهلة.. البوابة الإلكترونية للحج تبدأ مرحلتها الثانية

تواصل – واس:

انطلقت اليوم عمليات الفرز الإلكتروني للمتقدمين عبر بوابة مسار حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1442 هـ.

وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن عمليات الفرز قسمت على عدة فئات مختلفة، حيث تلقت الفئة الأولى من الذين انطبقت عليهم شروط أداء مناسك الحج اليوم رسائل نصية للدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة وإكمال عملية التسجيل، مشيرًا إلى أن تلك الرسائل لا تعد موافقة نهائية إلا بعد استكمال الاشتراطات وفق الأماكن المتاحة.

يشار أن وزارة الحج والعمرة سهلت خطوات التسجيل لإصدار تصاريح الحج، التي تشمل تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية (هنا)، والتحقق من بيانات المتقدم، وإمكانية إضافة مرافق على أن يكون مسجلًا مسبقًا في المسار الإلكتروني لحج هذا العام، إضافة إلى استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة، وتأكيد الاطلاع على الشروط والأحكام، وإصدار فاتورة الحجز، وسدادها إلكترونيًا، وانتهاءً بصدور تصريح الحج.