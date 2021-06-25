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تنبيه مهم من «الحج» بشأن المدة المسموح خلالها للحاج سداد الرسوم (فيديو)

تنبيه مهم من «الحج» بشأن المدة المسموح خلالها للحاج سداد الرسوم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الجمعة، عن المدة المسموح للحاج خلالها السداد بعد إرسال رقم السداد.

وأوضح مشاط خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أنه عند إرسال رقم السداد سيكون أمام الحاج 3 ساعات للسداد ومتابعة الإجراءات أو ستذهب الفرصة لشخص آخر، مبيناً أن من تم قبوله يمكنه تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وأكد أن الرسائل المرسلة للترشيح فقط ولا تعتبر قبولاً نهائياً حتى تتوافر الاشتراطات وتحقق المعايير والأماكن المتاحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص نسبة محددة من الحجاج لذوي الاحتياجات الخاصة في حج هذا العام.

 

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