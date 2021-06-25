الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. استشاري يحدد أسباب مهمة لإنقاص الوزن

بالفيديو.. استشاري يحدد أسباب مهمة لإنقاص الوزن
0

تواصل – فريق التحرير:

قدم عبدالعزيز العثمان ‏‏‏أستاذ واستشاري التغذية السريرية، معلومات ونصائح مهمة لراغبي فقد الوزن، واصفا الحديث عن خفض السعرات الحرارية وممارسة تمارين حرق الدهون فقط للتخسيس بـ”غير الدقيق”.

وأشار العثمان عبر مقطع مصور على مواقع التواصل، إلى أهمية تنظيم الوجبات وتنظيم النوم وتقوية العضلات لإنقاص الوزن.

وأوضح أن إنقاص الوزن لا يعتمد فقط على تقليل سعرات الأكل وحرق سعرات للتخلص من الدهون، مشيرا إلى أن هناك عناصر غذائية تسهل عملية الاحتراق وعوامل تؤثر في الحرق وقد تسبب توقف نزول الوزن.

مواد ذات صلة

طبيب باطنية يوضح العلاقة بين الصالات الرياضية وإنقاص الوزن

طبيب باطنية يوضح العلاقة بين الصالات الرياضية وإنقاص الوزن

للراغبين في إنقاص الوزن.. تعرّف على الموعد المناسب لتناول وجبة العشاء

للراغبين في إنقاص الوزن.. تعرّف على الموعد المناسب لتناول وجبة العشاء

9 فوائد صحية مذهلة لـ «خل التفاح»

9 فوائد صحية مذهلة لـ «خل التفاح»

«الصحة» تنشر جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة للجسم يومياً

«الصحة» تنشر جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة للجسم يومياً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة