بالفيديو.. استشاري يحدد أسباب مهمة لإنقاص الوزن

تواصل – فريق التحرير:

قدم عبدالعزيز العثمان ‏‏‏أستاذ واستشاري التغذية السريرية، معلومات ونصائح مهمة لراغبي فقد الوزن، واصفا الحديث عن خفض السعرات الحرارية وممارسة تمارين حرق الدهون فقط للتخسيس بـ”غير الدقيق”.

وأشار العثمان عبر مقطع مصور على مواقع التواصل، إلى أهمية تنظيم الوجبات وتنظيم النوم وتقوية العضلات لإنقاص الوزن.

وأوضح أن إنقاص الوزن لا يعتمد فقط على تقليل سعرات الأكل وحرق سعرات للتخلص من الدهون، مشيرا إلى أن هناك عناصر غذائية تسهل عملية الاحتراق وعوامل تؤثر في الحرق وقد تسبب توقف نزول الوزن.