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مغردون يعيدون تداول مقطع من خطبة لـ«السديس» يتحدث فيها عن المتقاعدين (فيديو)

مغردون يعيدون تداول مقطع من خطبة لـ«السديس» يتحدث فيها عن المتقاعدين (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير :

أعاد مغردون تداول مقطع فيديو من خطبة سابقة لإمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس، يتحدث فيها عن المتقاعدين ودورهم الهام في المجتمع.

وقال السديس خلال الخطبة: “إن أقل ما يقدم للمتقاعدين كلمات الشكر والثناء والعرفان والامتنان والوفاء لما قدموه من خدمات في تنمية الأوطان والمجتمعات”.

وحذر السديس من الزراية بالمتقاعدين، مشيراً إلى أنه لا خير فيمن لا يعرف للسابق فضله فالأمم والمجتمعات الراقية جعلت لهم مؤسسات وجمعيات تُعنى بشؤونهم وتتكفل بحقوقهم وتحقق خدماتهم.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات تستفيد أيضاً من المتقاعدين في إثراء تجاربهم وخبرتهم.

 

 

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