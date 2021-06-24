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هل يجوز توكيل الغير في الصدقة؟ المصلح يجيب (فيديو)

هل يجوز توكيل الغير في الصدقة؟ المصلح يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم توكيل الغير في الصدقة.

وقال الشيخ المصلح في شرح حديث رواه أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، قال: “كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدَّق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إيَّاك أردتُ، فخاصمتُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذتَ يا معن”  أن من فوائد الحديث أن الرجل يجوز له أن يوكل غيره في الصدقة، وأن الوكيل إذا فعل ما اقتضته الوكالة العامة فلا لوم عليه”.

وأضاف الشيخ المصلح: “أن الرجل أعطى ولد يزيد ومع ذلك لم يعاتبه يزيد ولم يضمنه شيئا لأنه وكله وكالة مطلقة”.

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