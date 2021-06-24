الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة العربية السعودية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئياً، على مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وتتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

مواد ذات صلة

توقعات طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات طقس الخميس.. طقس شديد الحرارة على 3 مناطق

توقعات طقس الخميس.. طقس شديد الحرارة على 3 مناطق

توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة وسحب رعدية على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة وسحب رعدية على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة على 5 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>