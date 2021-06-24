هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن توفر 80 وظيفة شاغرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فما فوق، من خلال طرح أكثر من (80) وظيفة – تناسب مبتدئي الخبرة سنة فأكثر – وذلك في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، مالية، قانونية، تقنية).

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

– إدارة.

– تسويق.

– المالية.

– القانون.

– اقتصاد.

– الهندسة.

– الإحصاء.

– الامتثال.

– المحاسبة.

– إدارة المخاطر.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المكاتب.

– نظم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– أمن المعلومات.

– تحليل البيانات.

– الأمن السيبراني.

– تقنية المعلومات.

الوظـــائف المتاحة:

1- شريك خدمات رأس المال البشري وضمان الجودة.

(HC Services Partner & Quality Assurance)

2- مسؤول المراقبة وضمان الجودة.

(Monitoring & Quality Assurance)

3- مسؤول التحصيل.

(Collection)

4- إداري عمليات الأعمال.

(Business Process Management)

5- إداري الرواتب والمزايا.

(Payroll & Benefits Administration)

6- مسؤول الأداء والمهن.

(Performance & Careers)

7- إداري التعلم.

(Learning Management)

8- إداري الشراكات الحكومية.

(Government Partnerships)

9- إداري الإستراتيجية.

(Strategy)

10- مسؤول وحدة معالجة مركزية.

(Central Processing Unit)

11- مسؤول تحليل أداء الشركات.

(Corporate Performance Analytics)

12- مسؤول التمكين والإستراتيجية.

(Portfolio Management Strategic Enablers)

13- مسؤول الشؤون والمعاهدات الدولية.

(International Affairs & Treaties)

14- مسؤول تحديد المصادر والتقييم.

(Sourcing & Assessing)

15- مسؤول التوظيف والإعداد.

(Hiring & Onboarding)

16- مسؤول اتصال رقمي.

(Digital Communication)

17- مسؤول ضمان امتثال دافعي الضرائب.

(Taxpayer’s Compliance Assurance)

18- مسؤول تقديم الخدمات.

(Services Delivery)

19- مسؤول استرداد.

(Refund)

20- مسؤول مراقبة أداء الشركات وإعداد التقارير.

(Corporate Performance Monitoring & Reporting)

21- مسؤول إدارة البروتوكول والأحداث.

(Protocol & Events Management)

22- مسؤول الترخيص والتسجيل.

(Licensing & Registration)

23- مسؤول تطبيقات الأعمال الأساسية.

(Core Business Applications)

24- مسؤول بحوث الاتصالات وتحليلها.

(Communication Research & Analysis)

25- مسؤول الإنتاج والعلاقات الإعلامية.(Production & Media Relations)

26- مسؤول تطوير المحتوى.(Content Development)

27- مسؤول التوعية.(Awareness)

28- مسؤول ضمان جودة المعلومات.

(IT Quality Assurance)

29- مسؤول إدارة العلامات التجارية.

(Brand Management)

30- مسؤول إدارة التكامل.

(Integration Management)

31- مسؤول إدارة البائعين والمحتوى المحلي.

(Vendor Management & Local Content)

32- مسؤول خدمات الأمن والسلامة.

(Safety & Security Services)

33- مسؤول تدقيق تقنية المعلومات.

(Information Technology Audit)

34- مسؤول التوثيق الدائم.

(Permanent Documentation)

35- مسؤول تسويق.

(Marketing)

36- مسؤول تخطيط المشتريات والعمليات.

(Procurement Planning & Operations)

37- مسؤول التوثيق النشط والمؤقت.

(Active & Temporary Documentation)

38- مسؤول إدارة المرافق.

(Facility Management)

39- مسؤول المخاطر الإستراتيجية.

(Strategic Risk)

40- محاسبة الإيرادات.

(Revenue Accounting)

41- مسؤول الاستخبارات.

(Threat Intelligence)

42- مسؤول الإدارة المالية والميزانية.

(Financial & Budget Management)

43- مسؤول التوثيق السري.

(Confidential Documentation)

44- مسؤول إدارة الاستثمار.

(Investment Management)

45- مسؤول العقود.

(Contracts)

46- مسؤول المراقبة وضبط الجودة.

(Monitoring & Quality Control)

47- مسؤول بحوث النمذجة والامتثال.

(Modeling & Compliance Research)

48- مسؤول تعزيز الخدمة والسياسة.

(Service Enhancement & Policy)

49- مسؤول إدارة المخاطر والسياسات.

(Risk Governance & Policies)

50- مسؤول إدارة البيانات.

(Data Governance Management)

51- مسؤول شؤون اللجان.

(Committee Affairs)

52- مسؤول شكاوى دافعي الضرائب.

(Taxpayer Complaints)

53- مسؤول دراسات الزكاة.

(Zakat Studies)

54- مسؤول ذكاء الأعمال والتحليلات.

(BI & Analytics)

55- مسؤول تحليل الأعمال.

(Business Analysis)

56- مسؤول إدارة الإفراج.

(Release Management)

57- مسؤول الدعم والمتابعة.

(Support & Follow-up)

58- مسؤول استمرارية الأعمال.

(Business Continuity)

59- مسؤول المشاركة والثقافة.

(Engagement & Culture)

60- مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي.

(Human Capital Planning & Organization Development)

61- مسؤول مركز رعاية الموظفين.

(Employee Care Center)

62- مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات.

(Tax Evasion & Penalties)

63- مسؤول أطر وبرامج المفوض السامي.

(HC Frameworks & Programs)

64- مسؤول مشاريع خاصة.

(Special Projects)

65- مسؤول التقارير الاقتصادية.

(Economic Reporting)

66- محلل بيانات مساعد.

(Data Associate Analyst)

67- مدقق مساعد للمبالغ المستردة.

(Refunds Associate Auditor)

68- مدير تسويق.

(Marketing Manager)

69- مدير التحليلات.

(Analytics Director)

70- محلل تطوير العمليات.

(Operations Development Senior Analyst)

71- محلل مساعد للاستخبارات.

(Tactical Intelligence Associate Analyst)

72- مدير المخاطر الإستراتيجية.

(Strategic Risk Manager)

73- مدير استخبارات.

(Threat Intelligence Manager)

74- مدير إدارة الشبكات.

(Networks Management Manager)

75- مسؤول المراقبة وضمان الجودة.

(Monitoring and Quality Assurance Lead Officer)

76- مسؤول الشئون القانونية والتنفيذ.

(Legal & Enforcement)

77- منسق خدمات إدارية.

(Administrative Services Coordinator)

78- مدير تدقيق تقنية المعلومات.

(Information Technology Audit Manager)

79- مدير المخاطر التشغيلية.

(Operational Risk Manager)

80- محلل مساعد المخاطر المؤسسية.

(Enterprise Risk Management Associate Analyst)

التقديم على الوظائف:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا)، والتقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في حقل (Keywords) ثم الضغط على (Search).