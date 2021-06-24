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ضبط مواطن بحوزته 7160 قرص «أمفيتامين» مخدر وسلاح ناري بنجران

ضبط مواطن بحوزته 7160 قرص «أمفيتامين» مخدر وسلاح ناري بنجران
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن أمن الطرق، اليوم الخميس، ضبط مواطن بحوزته (7160) قرص «أمفيتامين» مخدر وسلاح ناري بنجران.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشوي بأن الجهة المختصة بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، عُثر بحوزته على (7160) قرص إمفيتامين مخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس غير مصرح، وطلقات حية.

وأضاف الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّم لجهة الاختصاص، تمهيدًا لإحالته لفرع النيابة العامة.

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