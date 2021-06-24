قبل أيام من تطبيقه.. كل ما تريد معرفته عن «كود البناء السعودي»

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطبيق كود البناء السعودي بداية من شهر يوليو المقبل.

ما هو كود البناء السعودي؟

يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

الهدف من تطبيق كود البناء

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

تكلفة تأمين المباني السكنية

أوضح حسن الحازمي المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5 في المائة من تكلفة إنشاء المبنى، ولن يكون هناك تلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة.

وأضاف أن عدد المكاتب المرخص بتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة تصل إلى نحو 800 مكتب هندسي، لافتا إلى أن العمل جار أيضا على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق المملكة.

مراحل تطبيق كود البناء السعودي

المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام (1439/11/07هـ) وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1440هـ ويطبق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج –أكثر من 23 م)، المستشفيات، الفنادق.

المرحلة الثانية: من 1441/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني والمنشآت عالية الخطورة.

المرحلة الثالثة: من 1442/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الافراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الرابعة: من 1443/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

المرحلة الخامسة: من 1444/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

«فلل الكراتين»

قال سعد الشعيل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، إن كود البناء السعودي للقطاع السكني جاء ليحد من وجود ما يسمى “فلل الكراتين”، ويصحح الأخطاء والتجاوزات المخالفة للأنظمة، التي تحصل في بعض المباني السكنية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تغير في أسعار المباني في حال تم تنفيذ تطبيق الكود بالشكل الصحيح وعبر مقاول معتمد.

هل يلزم الحصول على رخصة ممارسة لتطبيق الكود؟

يلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مجال تطبيق الكود على رخصة ممارسة من الجهات المعتمدة.

كيف أحصل على نسخة من كود البناء السعودي؟

​يمكنك الاطلاع والحصول على النسخ الالكترونية للكود (الإصدار 2018م) من موقع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (www.sbc.gov.sa).

هل يمكن الحصول على نسخ ورقية (مطبوعة) من كود البناء السعودي؟

​حاليًا لا تتوفر نسخ ورقية (مطبوعة) للكود في الوقت الراهن وستتوفر قريباً -بمشيئة الله-.

ما هو أخر إصدار لكود البناء السعودي والمعمول به نظاماً؟

​آخر إصدار من كود البناء هو 2018م.

ما هو الفرق بين إصدارات أكواد البناء السعودي 2018؟

الاشتراطات: هي إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.

المتطلبات: هي تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

ما هي ألية شراء إصدارات كود البناء السعودي؟

من داخل المملكة: بعد إصدار الفاتورة يمكن الدفع من خلال خدمة سداد للمدفوعات من خلال الصراف الآلي أو الأون لاين أو الهاتف المصرفي.

من خارج المملكة: التواصل مع اللجنة الوطنية لكود البناء على البريد الالكترونيpayment@sbc.gov.sa

وتشارك الوزارة في تطبيق الكود، الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية “المديرية العامة للدفاع المدني”، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقا لأنظمتها. وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة، بتقديم خدمات المكاتب الهندسية، من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، إضافة إلى برنامجي “المقاول المعتمد” و”واعد”، وأخيرا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة “بلدي”.