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«تعليم الرياض» يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقتي حفظ القرآن والسنة

«تعليم الرياض» يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقتي حفظ القرآن والسنة
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تواصل – واس:

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقتي حفظ القرآن الكريم وتلاوته (اقرأوارتق) وحفظ السنة النبوية (وما ينطق عن الهوى).

وبين مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أن المسابقة تهدف إلى استثمار أوقات الطلابوالطالبات في الإجازة الصيفية وربطهم بدستور بلادهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وتعزيز روح الاعتدال وبث مفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك ، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة وتعزيز قدراتهم في الحفظ والاستذكار والفهم .

وأشار إلى أن مسارات المسابقة ستكون في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ السنة النبوية ، مضيفا أنه يمكن الاطلاع على ضوابط المشاركة في المسابقة عبر الرابط التالي :هنا, كما يمكن التسجيل فيها عبر الرابط :

للبنين :هنا 

للبنات :هنا 

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