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سفارة المملكة بـ«النمسا» توضح الإجراءات المطلوبة بعد السماح بدخول المواطنين

سفارة المملكة بـ«النمسا» توضح الإجراءات المطلوبة بعد السماح بدخول المواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بالنمسا، بيانا رسميا بخصوص دخول المواطنين السعوديين إلى النمسا، مشيرة إلى أن الحكومة النمساوية أعلنت الإجراءات الخاصة بدخول المواطنين السعوديين اعتبارًا من 24 يونيو.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة بالنمسا على موقع «تويتر»: «تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى النمسا بأن وزارة الخارجية النمساوية قد أعلنت الإجراءات الخاصة بدخول المواطنين السعوديين اعتبارًا من تاريخ 24 يونيو».

وأشارت إلى الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الخارجية النمساوية والتي جاءت كالآتي:

-تم تعديل قائمة الدول «ذات المخاطر الوبائية المنخفضة» لتشمل المملكة العربية السعودية، وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى النمسا ابتداءً من 24 يونيو.

-يجب تقديم ما يثبت التواجد في إحدى الدول المذكورة في القائمة خلال العشرة أيام التي تسبق الدخول للنمسا، وللمزيد من التفاصيلاضغط هنا.

-يجب حمل شهادة طبية أو نتيجة اختبار (PCR) سلبية أو شهادة تطعيم على الأقل جرعة واحدة أو شهادة تعافي.

-في حال عدم إمكانية تقديم الشهادات المذكورة، يجب إجراء اختبار بيولوجي جزئي على الفور أو على الأقل في غضون 24 ساعة من تاريخ دخول النمسا.

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