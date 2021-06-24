معهد الإدارة العامة يعلن فتح باب التقديم لحملة الثانوية على برامجه الإعدادية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد الإدارة العامة بالتعاون مع رئاسة الحرس الملكي، عن فتح باب التقديم لحملة الثانوية على برامجه الإعدادية التالية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب للبرامج المنفذة:

– برمجة الحاسب الآلي.

– السكرتير التنفيذي.

– إدارة سلاسل الإمداد.

مزايا البرامج:

– مكافأة شهرية قدرها ألف ريال خلال فترة الدراسة.

– تأمين طبي بالإضافة إلى إمكانية العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

– التعيين على رتبة عريف فني بعد التخرج.

– تحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

واشترط المعهد أن يعبئ طلب الالتحاق بكل دقة عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتم تسجيل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب.

وأشار إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأحد بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م، حيث يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلالموقع معهد الإدارة العامة.