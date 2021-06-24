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استمرار القبول والتسجيل في برنامج «مساعد طبيب أسنان»

استمرار القبول والتسجيل في برنامج «مساعد طبيب أسنان»
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تواصل – واس :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن استمرار القبول والتسجيل لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”، للجنسين حتى تاريخ 01 / 07 / 2021م.

وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات “أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية” .

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان، حيث يمنح العديد من المميزات للمتقدمين، كمكافئة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً لدعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

ودعت الوزارة الراغبين الاستفادة من البرنامج الدخول على الرابط :هنا.

يذكر أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها “برنامج الترميز الطبي الدورة الأولى وفني رعاية مرضى” امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في جميع التخصصات والبرامج المختلفة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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